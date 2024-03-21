Подмосковье 21 марта 2024, 11:55 Ребенка с переломом двух бедер успешно прооперировали в МОДКТОБ Unsplash

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Детские травматологи прооперировали ребенка, сломавшего оба бедра, катаясь с горки «паровозиком». Ребенок десяти лет поступил в МОДКТОБ c жалобами на боль в области обоих бедер. У пациента также наблюдалась деформация нижних конечностей.

«К сожалению, иногда невинное баловство заканчивается серьезной травмой, как и случилось с нашим маленьким пациентом. После всех диагностических мероприятий проведено хирургическое лечение — отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми эластичными стержнями», — отметил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

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После восстановления ребенка ждет повторная операция для удаления металлических конструкций. Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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