19 марта 2024, 17:01
Ребенка с отеком глаза после самолечения спасли в больнице Балашихи
Медики филиала № 2 Балашихинской больницы спасли пятилетнюю девочку, поступившую с отеком правого глаза. Ребенок едва не остался без зрения из-за самолечения.
Юная пациентка поступила в больницу с головной болью, с гнойными выделениями из носа и отеком правого глаза. Родители пытались самостоятельно лечить ребенка антибиотиками, но они не помогали.
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После диагностики у девочки выявили острый гнойный полисинусит с осложнением флегмоной орбиты. Это опасно не только для зрения, но и в целом для жизни.
«Зрительный нерв оказался сдавленным, снизилась острота зрения. Еще немного — и нерв мог бы погибнуть, вызвав слепоту. Экстренное хирургическое вмешательство помогло сохранить зрение и вылечить ребенка. Мы выполнили операцию на всех придаточных пазухах носа, вскрыли флегмону орбиты», — сказал заведующий оториноларингологическим отделением филиала № 2 Балашихинской больницы Алексей Агафонов.
Девочка быстро восстанавливается после операции, ее уже выписали и отправили домой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.
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