Важное 05 марта 2024, 16:47 Одна из крупнейших в Подмосковье. Андрей Воробьев и Татьяна Голикова дали старт строительству больницы в Балашихе Андрей Воробьев и Татьяна Голикова дали старт строительству больницы в Балашихе Автор фото: Константин Семенец

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Больница в Балашихе — один из новых крупных проектов Подмосковья. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и губернатор Андрей Воробьев дали старт ее строительству, заложив первый камень в фундамент.

Балашихинская областная больница войдет в число крупнейших в Подмосковье. Ее возведут к концу 2026 года.

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«Этот госпиталь — один из масштабных проектов, и сегодня мы приступаем к его строительству. Спасибо нашему президенту, федеральному правительству за поддержку на всех этапах», — написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Проект областной больницы в Балашихе Проект областной больницы в Балашихе Проект областной больницы в Балашихе Проект областной больницы в Балашихе

Трудоустроят около трех тысяч медицинских работников, включая более чем 700 врачей. В новой больнице смогут проходить лечение жители не только Балашихи, но и Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Богородского округа.

Мы сделаем все, чтобы здесь работали самые лучшие врачи, которые были бы заботливы и спасали жизни. Я очень надеюсь, что строители нас не подведут и в 2027 году мы откроем большую современную клинику. Андрей Воробьев

Губернатор поблагодарил Татьяну Голикову и экспертную группу, которые подтвердили целесообразность строительства, а также федеральное правительство, выделившие софинансирование.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

«Хочу поблагодарить президента за то, что в Московской области реализуется второй важный проект сферы здравоохранения. На нашем восточном направлении живет 1,5 миллиона человек. И такой госпиталь, медицинский центр был нам очень необходим», — отметил Андрей Воробьев.

Что будет внутри?

Врачи будут работать по 26 профилям. В больнице одновременно смогут разместить 1123 пациента.

В ней откроют диагностический центр, отделения травматологии, урологии, неврологии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, лицевой, неотложной и торакальной хирургии. Построят большой сосудистый центр.

Татьяна Голикова подчеркнула, что это «поистине грандиозный объект с 1123 койками, многопрофильной клиникой и сердечно-сосудистым центром».

Мне очень приятно сегодня присутствовать на таком значимом событии не только для Московской области, но и для всей страны, потому что такого рода объекты — существенный вклад в сохранение здоровья людей, нашу главную цель. Татьяна Голикова

Первый камень в фундаменте больницы заложили при участии президента Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергея Лысюка, а также вместе с гендиректором 345-го механического завода Рустамом Гатауллиным и председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым.

Уникальность больницы и транспортная доступность

Врачи смогут проводить уникальные торакоскопические операции при различных болезнях органов дыхания. Также будет доступно удаление тромбов из сосудов мозга при инсульте.

Для больницы закупят современные аппараты для КТ, рентгенов, МРТ, маммографии. Цифровые технологии будут применять в 21 операционной.

Автор фото: Константин Семенец

Чтобы комфортно добираться до медицинского центра, к нему построят дорогу между Шестой улицей и улицей Корнилаева, а также реконструируют улицу Струве и откроют новый участок от улицы Корнилаева до Рождественской улицы.

«Все мероприятия по расширению дорожной сети, которая ведет к госпиталю, должны провести в срок», — подчеркнул губернатор.

До больницы запустят новый автобусный маршрута от станции Железнодорожная, это сократит время в пути с 20 до 10 минут.

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