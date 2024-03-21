Подмосковье 21 марта 2024, 12:31 Ребенка с деформацией грудной клетки обследовали в больнице в Долгопрудном Медиасток.рф

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Мальчик в возрасте 13 лет поступил в больницу в Долгопрудном с килевидной деформацией грудной клетки второй степени. Ему провели исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта перед плановой операцией.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, при килевидной деформации грудная клетка выпячивается вперед. Такая врожденная патология часто затрагивает внутренние органы.

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Во многих медучреждениях родителям мальчика отказывали в проведении операции из-за риска деформации пищевода и травматизации в ходе эндоскопического исследования. В больнице в Долгопрудном пациента проконсультировал заведующий профильным отделением, кандидат медицинских наук Михаил Завьялов. По его рекомендации мальчику успешно провели обследование под седацией.

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