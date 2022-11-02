Реабилитационный центр открылся в Дзержинском | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 22:33 Реабилитационный центр открылся в Дзержинском

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Филиал Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» открылся в Дзержинском. Его могут посещать как дети, так и взрослые. Реабилитационный центр находится по адресу: улица Доркина, 6.

Центр оснащен всем необходимым оборудованием. В ближайшее время в нем будет обеспечена доступная безбарьерная среда.

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«Мы привлекли общественные организации инвалидов, в соответствии с оценкой которых будут проводиться завершающие работы», — сказала представитель Министерства социального развития Подмосковья Марина Смирнова.

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Глава города Владимир Шелухин отметил, что пришлось приложить немало усилий, чтобы получить это помещение.

«Все пожелания строителей и команды, работавшей над его обустройством, были выполнены. В ближайшее время мы выявим и исправим все недочеты для полного комфорта посетителей», — добавил он.

В реабилитационном центре оборудованы зал лечебной физкультуры, компьютерный класс, кабинеты массажа, физиотерапии и других профилей. Все услуги можно получить как по полной цене, так и с частичной оплатой, предусмотренной для различных категорий граждан, включая пенсионеров и инвалидов. Стоимость рассчитывается индивидуально после подачи пакета документов в Управление социальной защиты.

А 8 ноября в Центре пройдет «Родительский час», на котором расскажут, какой пакет документов необходим для оформления ребенка.

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