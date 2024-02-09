Подмосковье 09 февраля 2024, 19:25 Реабилитационный центр «Ясенки» помог встать на ноги участникам СВО Источник фото: Мария Андрюхина

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В подмосковном Реабилитационном центр «Ясенки проходят лечение 26 участников СВО. Многие военнослужащие уже смогли встать на ноги.

По словам директора центра Михаила Маслова, благодаря новому оборудованию, которое помогает восстановить работу опорно-двигательного аппарата, за полгода возможности для оказания помощи военнослужащим выросли в разы.

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«Есть ребята, которые приехали к нам на инвалидной коляске, а сегодня ходят уже с подлокотными костылями. Также есть люди, которые уже делают первые шаги по лестнице», — рассказал Маслов.

Житель Ленинского округа Анатолий Катков получил ранение в зоне СВО и после операции оказался в инвалидном кресле. Сейчас благодаря реабилитации на новом оборудовании он уже ходит с помощью костылей.

«Я очень хотел встать из инвалидной коляски, выполнял все рекомендации специалистов центра, верил, что справлюсь, характер у меня такой, не сдаюсь», — рассказал Катков.

Современное специализированное оборудование стоимостью 36 миллионов рублей поступило в центр благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, а прошлой весной решился и вопрос с бассейном. Его планируют построить до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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