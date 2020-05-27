Развязку в Химках сдадут вовремя. Там уже монтируют пролетное строение

После ограничений, введенных из-за пандемии, по всему Подмосковью возобновляют стройки. В Химках продолжают строительство путепровода. Дорогу обещают закончить без нарушения сроков. Объект находится на контроле у президента.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас рабочие монтируют пролетное строение будущего путепровода в Химках. Эту стройку, как и другие, останавливали из-за пандемии. Сейчас все работы ведутся в штатном режиме.

Еще в прошлом году Владимир Путин дал поручение ужесточить сроки строительства, проследить за ними.

Директор проекта Алексей Павлов заверил, что строители успевают выполнять работы вовремя.

«Конечно, пробки стоят и на существующих развязках на Юбилейном проспекте и на шоссе. Данная развязка позволит разгрузить существующие развязки», — отметил Алексей Павлов.

На транспортное сообщение президенту пожаловались сотрудники химкинского «Энергомаша». Старый и новый города разделены, переезд из одной части в другую требует либо много времени, либо с выездом на платную трассу — денег. Решение проблемы — строящийся путепровод.

Источник фото: телеканал «360»

Директор проекта отметил, что в начале июня уже начнется монтаж металлоконструкций на стапель для дальнейшей сборки.

«Собранная арка будет перемещена над Ленинградским шоссе методом продольной надвижки без ограничения движения по Ленинградке», — пояснил Алексей Павлов.

То есть люди смогут продолжать ездить по Ленинградскому шоссе, пока будет идти строительство путепровода.

Пандемия внесла свои коррективы в рабочий процесс. Строители работают в масках и перчатках, им измеряют температуру и следят за состоянием здоровья.

Но на сроки строительства пандемия не повлияла.

Источник фото: телеканал «360»

Этим летом уже будет готов путепровод через Ленинградское шоссе, к нему построят подходы, улицу Репина и 9 Мая реконструируют и откроют рабочее движение через путепровод, который объединит старые Химки и Новые Химки.

Развязка на пересечении трассы М10 и улицы Репина протянется на 800 метров в длину вместе с путепроводом. Будет пять основных полос движения, еще две — по боковым проездам. Важно, что дорога будет готова в срок, а значит, пробки останутся в прошлом.

С 18 мая возобновили и реконструкцию Путилковского шоссе в Красногорске. Обещают, что к новому году Путилково поедет. Всего реконструируют более полутора километра дороги, поставят пять светофоров, расширят тротуары.