Развязку на Путилковском шоссе в Красногорске сдадут вовремя. Срок не сдвинули из-за пандемии

В феврале этого года в Красногорске началась глобальная реконструкция съезда с Путилковского шоссе на МКАД. Участок дороги общей протяженностью 1,6 километра расширят до четырех полос движения. Во время пандемии стройку приостановили, но сдать дорогу обещают в срок. Работы уже возобновили.

С 18 мая возобновили реконструкцию Путилковского шоссе в Красногорске.

«По завершении реконструкции мы расширим данный участок до четырех полос, обустроим с каждой стороны тротуары, также велодорожки для передвижения жителей. Также сейчас выполняются работы по перекладке инженерных коммуникаций», — уточнил Виталий Лозов, заместитель генерального директора по производству компании-подрядчика.

Из-за расширения дороги пришлось переносить канализацию и электросети. В общей сложности поменяют 50 километров труб.

Пока жителям приходится терпеть пробки, но подрядчик пообещал, что неудобства скоро закончатся.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы были приостановлены решением правительства. Но на сегодняшний день мы максимально усилились, и к концу года мы сдадим эту автомобильную дорогу», — заверил Виталий Лозов.

Источник фото: телеканал «360»

Срок сдачи объекта, несмотря на простой, сдвигать не стали. Обещают, что к новому году Путилково поедет. Всего реконструируют более полутора километра дороги, поставят пять светофоров, расширят тротуары.

Участок реконструкции начинается от пересечения Путилковского шоссе с проектируемым проездом №6699 до границы малоэтажной жилой застройки у дома 61 Путилковского шоссе. Расчетная скорость движения по дороге после ремонта составит 80 километров в час с перспективной пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки.