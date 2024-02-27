Подмосковье 27 февраля 2024, 19:46 Развитие и поддержку бизнеса обсудили на заседании Совета по промышленности в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах состоялось первое в этом году заседание Совета по промышленности под председательством главы городского округа. Встреча состоялась в бизнес-центре «Атриум».

В ходе встречи с главой округа Юлией Купецкой обсудили ключевые аспекты развития и поддержки бизнеса, а также планы совместной работы с представителями предприятий. Рассмотрели с предпринимателями нехватку кадров, которая имеется в сфере образования, ЖКХ, транспорта.

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Особое внимание уделили развитию проекта «Производительность труда». Он был одобрен президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

На встрече обсудили важность реализации федерального проекта «Профессионалитет» на территории городского округа Мытищи. Проект предусматривает всестороннее развитие и поддержку среднего профессионального образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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