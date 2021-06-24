Разрешения на полеты беспилотников стали выдавать еще в 15 округах Подмосковья

В Московской области расширили зону действия услуги по онлайн-выдаче разрешений на полеты дронов. Теперь сервис работает в 20 городских округах региона. Об этом сообщила пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«В марте на региональном портале появилась услуга по выдаче разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки и полеты беспилотников. Сервис был запущен в пилотном режиме для пяти городских округов. Теперь онлайн-услуга заработала на территории еще 15 муниципалитетов», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Максима Рымара.

Министр отметил, что услугу будут предоставлять бесплатно в течение 11 дней. К сервису присоединились Бронницы, Долгопрудный, Кашира, Котельники, Королев, Клин, Красногорск, Лобня, Лотошино, Люберцы, Можайск, Подольск, Протвино, Талдом и Химки.

Получить разрешение с весны можно было в Мытищах, Одинцове, Реутове, Серебряных Прудах и Шаховской. Для того, чтобы узаконить полеты беспилотников, нужно зайти на сайт подмосковного правительства, в разделы «Транспорт» и «Документы». В меню есть услуга «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ». Потом необходимо заполнить электронную форму. Заявителю понадобятся копии документов с порядком выполнения полетов.