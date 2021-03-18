Разрешения на полеты беспилотников стали выдавать онлайн в Подмосковье

В пяти городских округах Московской области теперь можно получить разрешение на полеты дронов, беспилотников, прыжки с парашютом и другие авиационные работы. Сделать это можно за несколько кликов на портале государственных и муниципальных услуг региона.

«После получения такого разрешения пользователи смогут безопасно проводить авиационные работы, парашютные прыжки и полеты беспилотных летательных аппаратов: дронов и радиоуправляемых авиамоделей», — рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В пилотном режиме услуга доступна в Мытищах, Одинцове, Серебряных Прудах, Реутове и Шаховской. Рымар добавил, что в течение следующих трех месяцев получить такое разрешение через интернет можно будет во всем регионе.

За нарушение правил использования воздушного пространства в Московской области предусмотрен штраф от 20 тысяч рублей. Чтобы подать заявление на разрешение будут нужны копии документов с порядком выполнения полетов и более подробные данные для воздушных судов: удостоверения персонала, страховка и справки о годности к полетам. Решение примут в течение 11 рабочих дней. Бесплатное разрешение придет в личный кабинет.