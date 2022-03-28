Разрешение на такси в Подмосковье теперь можно получить за один день

В Подмосковье упростили процедуру выдачи разрешений на работу такси для индивидуальных предпринимателей с 28 марта. Собственники автомобилей, которые будут их использовать для работы в такси, смогут получить разрешения за один день, рассказали в пресс-службе Минтранса региона.

Ранее срок выдачи разрешений для ИП на работу такси составлял пять дней.

«Сокращение сроков выдачи разрешений такси направлено в качестве мер поддержки ИП. Для получения разрешения предприниматели подают всего лишь два документа — паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, что существенно сокращает процедуру проверки документов при рассмотрении заявлений и срок выдачи разрешений», — сообщил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

Для получения разрешения собственнику автомобиля необходимо подать заявление в электронной форме через региональный портал госуслуг или обратиться в МФЦ с необходимым перечнем документов. Сведения о готовности разрешения поступят заявителю в личный кабинет, после чего можно приступать к работе. Для осуществления деятельности автомобиль такси должен иметь необходимую атрибутику — шашечный пояс на кузове и оранжевый фонарь на крыше.

Также автомобили такси должны проходить регулярные предрейсовые медицинские и технические осмотры, напомнили в Минтрансе. За отсутствие атрибутики и осмотров предусмотрены штрафы.

В Подмосковье работает более 93 тысяч такси по выданным разрешениям, из них более 37 тысяч — ИП. С начала года в регионе разрешения получили более 9,2 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области принимают заявки от предприятий, готовых участвовать в программе по импортозамещению.