Разрешение на полеты через госуслуги получили около 30 жителей Подмосковья

С марта 2021 года в пяти городах Московской области была запущена услуга по выдаче разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки и полеты дронов в электронном виде. За это время портал «Госуслуг» выдал около 30 онлайн-разрешений. С осени текущего года эта услуга доступна во всех городах региона, кроме закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Как сообщил «360» министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, чаще всего жители Московской области оформляли запуск беспилотников.

Онлайн-услуга предоставляется бесплатно в течение 11 рабочих дней со дня подачи заявления физическим или юридическим лицом. Для отправления заявки надо перейти на региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru. Затем найти раздел «Транспорт» — «Документы» и выбрать в меню услугу «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ». Необходимо для подтверждения личности приложить нужные документы и копии с документов с данными о воздушном судне. Могут, в зависимости от вида авиационных работ, потребоваться и другие документы.

Самой распространенной причиной отказа в выдаче разрешения становится отсутствие необходимых данных или недействительность документов.

Другие подробности можно узнать на еженедельном вебинаре, который транслируется на региональном портале госуслуг в разделе услуг по беспилотникам.

С 11 октября по 11 ноября более 60 тысяч жителей Москвы и Подмосковья приняли участие в онлайн-зачете «Я знаю ПДД». Автолюбители и пешеходы в возрасте старше 16 лет должны были ответить на 20 вопросов за 20 минут. Зачет считался пройденным, если были получены правильные ответы на 19 вопроса. Справились с ним свыше 12 тысяч человек.