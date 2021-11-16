Более 60 тысяч жителей Московского региона поучаствовали в первом онлайн-зачете по ПДД

В Московской области прошел первый онлайн-зачет «Я знаю ПДД». Тестирование среди автолюбителей и пешеходов проводилось в период с 11 октября по 11 ноября. В нем приняли участие больше 60 тысяч жителей Москвы и Подмосковья.

Всем участникам старше 16 лет предлагалось ответить на 20 вопросов. Зачет считался пройденным, если удалось дать правильные ответы на 19 из них. На все отводилось ровно 20 минут. По итогам, с заданием справились чуть больше 12 тысяч человек. Наиболее активно в тесте принимали участие женщины — они составили 55% от общего числа участников. Среднее время, за которое желающие проходили тест, составило менее шести минут.

«Лучше всего участники справились с вопросами о допустимой скорости передвижения, правильном расположении рук на руле и о дорожной разметке. Наиболее сложными оказались вопросы о правилах обгона при движении по главной дороге, подаче звуковых сигналов и о правилах обгона на железнодорожном переезде», — отметил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик добавил, что большинство из давших правильные ответы в зачете — это водители, чей стаж больше 10 лет. Хуже всего выполнили задание те, кто ездит на рулем только пять-девять лет. «При этом в соотношении числа участников и правильно ответивших одного стажа, лидируют водители с наименьшим опытом вождения до четырех лет — 30%», — рассказал министр.

Генеральный директор «МВС Груп» Евгений Соболев подчеркнул, что проведение подобного зачета — очень правильная и действенная инициатива. Она позволила собрать данные для дальнейшей аналитики. «Организаторы зачета получили данные в разрезе разных групп по стажу вождения, понимание, какие теоретические вопросы вызывают больше всего затруднений у водителей и пешеходов», — отметил Соболев.

Теперь среди тех, кто успешно прошел тест, рандомным способом выберут 20 победителей. С ними свяжутся по электронной почте, которую они указали при регистрации на сайте zachetpdd50.ru, и пригласят их на награждение в Доме Правительства Московской области.