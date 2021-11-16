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    16 ноября 2021, 20:51

    Более 60 тысяч жителей Московского региона поучаствовали в первом онлайн-зачете по ПДД

    Более 60 тысяч жителей Москвы и Подмосковья поучаствовали в первом онлайн-зачете Я знаю ПДД

    Ирэна Вороник

    В Московской области прошел первый онлайн-зачет «Я знаю ПДД». Тестирование среди автолюбителей и пешеходов проводилось в период с 11 октября по 11 ноября. В нем приняли участие больше 60 тысяч жителей Москвы и Подмосковья.

    Более 60 тысяч жителей Московского региона поучаствовали в первом онлайн-зачете по ПДД

    Всем участникам старше 16 лет предлагалось ответить на 20 вопросов. Зачет считался пройденным, если удалось дать правильные ответы на 19 из них. На все отводилось ровно 20 минут. По итогам, с заданием справились чуть больше 12 тысяч человек. Наиболее активно в тесте принимали участие женщины — они составили 55% от общего числа участников. Среднее время, за которое желающие проходили тест, составило менее шести минут.

    «Лучше всего участники справились с вопросами о допустимой скорости передвижения, правильном расположении рук на руле и о дорожной разметке. Наиболее сложными оказались вопросы о правилах обгона при движении по главной дороге, подаче звуковых сигналов и о правилах обгона на железнодорожном переезде», — отметил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

    Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик добавил, что большинство из давших правильные ответы в зачете — это водители, чей стаж больше 10 лет. Хуже всего выполнили задание те, кто ездит на рулем только пять-девять лет. «При этом в соотношении числа участников и правильно ответивших одного стажа, лидируют водители с наименьшим опытом вождения до четырех лет — 30%», — рассказал министр.

    Генеральный директор «МВС Груп» Евгений Соболев подчеркнул, что проведение подобного зачета — очень правильная и действенная инициатива. Она позволила собрать данные для дальнейшей аналитики. «Организаторы зачета получили данные в разрезе разных групп по стажу вождения, понимание, какие теоретические вопросы вызывают больше всего затруднений у водителей и пешеходов», — отметил Соболев.

    Теперь среди тех, кто успешно прошел тест, рандомным способом выберут 20 победителей. С ними свяжутся по электронной почте, которую они указали при регистрации на сайте zachetpdd50.ru, и пригласят их на награждение в Доме Правительства Московской области.