06 апреля 2023, 19:13
«Разрабатываем еще девять». Андрей Воробьев рассказал о двух подмосковных офсетах
В России существует 15 офсетов. Два из них реализуют в Московской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.
«Чтобы повысить долю отечественной продукции в госзакупках мы используем офсеты. Что это значит? Инвестор вкладывает средства в производство, а государство в течение определенного срока гарантированно закупает товары», — пояснил глава региона.
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По офсетному контракту Подмосковье сотрудничает с предпринимателем из Индии. Его предприятия производят препараты для лечения астмы, болезни крови и сердца.
Сейчас в регионе разрабатываются еще девять офсетов. Договоренности есть с ООО «Дмитровский завод РТИ», который перерабатывает отходы, производством жизненно важных препаратов АО «Бинергия», уборочных машин для ЖКХ АО «Аргос», ФГУП «ФЦ Двойных технологий Союз», занимающееся производством нитроглицерина и сердечно-сосудистых нитропрепаратов.
«У нас также есть офсеты, которые мы разрабатываем совместно с Москвой», — добавил Воробьев.
Речь идет о производстве шприцов ООО «Паскаль Медикал». Также есть еще четыре проекта в сфере здравоохранения. Предприятия делают шовные и перевязочные материалы, перчатки и расходники для лабораторий.
Ранее Воробьев сообщил, что численность населения Подмосковья ежегодно растет, и в связи с этим регион продолжит активно развивать социальную инфраструктуру.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Бизнес
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