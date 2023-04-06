Подмосковье 06 апреля 2023, 19:13 «Разрабатываем еще девять». Андрей Воробьев рассказал о двух подмосковных офсетах

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В России существует 15 офсетов. Два из них реализуют в Московской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.

«Чтобы повысить долю отечественной продукции в госзакупках мы используем офсеты. Что это значит? Инвестор вкладывает средства в производство, а государство в течение определенного срока гарантированно закупает товары», — пояснил глава региона.

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По офсетному контракту Подмосковье сотрудничает с предпринимателем из Индии. Его предприятия производят препараты для лечения астмы, болезни крови и сердца.

Сейчас в регионе разрабатываются еще девять офсетов. Договоренности есть с ООО «Дмитровский завод РТИ», который перерабатывает отходы, производством жизненно важных препаратов АО «Бинергия», уборочных машин для ЖКХ АО «Аргос», ФГУП «ФЦ Двойных технологий Союз», занимающееся производством нитроглицерина и сердечно-сосудистых нитропрепаратов.

«У нас также есть офсеты, которые мы разрабатываем совместно с Москвой», — добавил Воробьев.

Речь идет о производстве шприцов ООО «Паскаль Медикал». Также есть еще четыре проекта в сфере здравоохранения. Предприятия делают шовные и перевязочные материалы, перчатки и расходники для лабораторий.

Ранее Воробьев сообщил, что численность населения Подмосковья ежегодно растет, и в связи с этим регион продолжит активно развивать социальную инфраструктуру.

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