Подмосковье 10 марта 2023, 02:30 Разницу в зарплате мужчин и женщин сократят в Подмосковье в течение семи лет Фото: Елена Махутова

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Проблемы гендерной дискриминации в трудовых отношениях обсудили в аппарате подмосковного омбудсмена. В научно-практической конференции «Гендерное неравенство в мире: проблемы трудовой дискриминации» приняли участие Уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская, профессор МГИМО Сергей Камолов, управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова, основатель всероссийского сообщества «Бизнес Леди» Александра Закирова, а также студенты Московского государственного института международных отношений МИД России.

«По результатам опроса ВЦИОМ 73% опрошенных считают, что хорошими работниками могут быть и мужчины, и женщины. Но при этом разрыв в заработной плате мужчин и женщин остаётся на уровне 28%. И это не единственная проблема в этой теме, о которых мы сегодня поговорим», — отметила Фаевская.

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Она также подчеркнула, что в этом году правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на следующие семь лет. По словам Уполномоченного, это поспособствует сокращению разницы в заработной плате, а также поможет женщинам стать более независимыми как в социальном плане, так и экономическом.

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«Хочу обратить внимание девушек на сферу IT-технологий и цифровой индустрии. Там будут формироваться хорошие возможности. Последние исследования в этой сфере показывают, что на уровне руководителей IT-компаний уже намечается паритет, почти 40% в руководстве таких организаций, представлены женщинами», — сообщил Камолов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в Подмосковье. В Московской области успешно внедрили новую систему «ЦУР Бизнес», помогающую оперативно отрабатывать заявки по всем каналам связи. Отмечается, что запуск новой системы начнется в марте в 11 пилотных субъектах страны.

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