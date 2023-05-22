22 мая 2023, 18:36
Разметку более чем на 700 пешеходных переходах восстановили в Подмосковье перед летом
Дорожные службы восстанавливают разметку на дорогах Подмосковья. В региональном Минтрансе отметили, что работы проводятся во всех округах в рамках летнего содержания. На данный момент в Московской области разметку восстановили более чем на 700 пешеходных переходах.
Дорожники Подмосковья перешли на летнее содержание 1 апреля. Работы ведутся не только на проезжей части, но и на тротуарах. Особое внимание уделяется аварийному ямочному ремонту, состоянию остановочных пунктов и чистоте полос отвода.
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При необходимости сотрудники дорожных служб ремонтируют знаки, светофоры и линии освещения. Отмечается, что за сутки дорожники ликвидировали около 400 дефектов покрытия. Все работы контролируются через СКПДИ — систему планирования и контроля в области дорожной инфраструктуры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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Дороги
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