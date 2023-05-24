24 мая 2023, 16:39
Размер ущерба от загрязнения реки Талицы в Пушкино оценили почти в 2 миллиона рублей
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минэкологии региона о взыскании ущерба, нанесенного реке Талице в Пушкино. Инспекторы эконадзора заявили о нарушениях эксплуатации очистных сооружений, которые обслуживает «Межрайонный Щелковский водоканал».
«В результате надзорных мероприятий было установлено, что иловые карты очистных сооружений, которые эксплуатирует МУП, не имеют обваловки, в результате чего происходил разлив сточных вод с подтоплением соседних земельных участков», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Он подчеркнул, что жители неоднократно жаловались на загрязнение реки. Исследования проб воды выявили превышение ПДК загрязняющих веществ. На этом фоне коммунальщиков привлекли к административной ответственности.
Эксперты оценили сумму ущерба более чем в 1,7 миллиона рублей. Арбитражный суд вынес решение в пользу Минэкологии, однако в законную силу оно пока не вступило.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что восстановление поврежденных земель бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.
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