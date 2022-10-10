Воробьев отметил успехи школы в Орехово-Зуеве и учителя Дмитрия Лутовинова | 360°

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Воробьев отметил успехи школы в Орехово-Зуеве и учителя Дмитрия Лутовинова

Губернатор Подмосковья Воробьев отметил успехи школы Орехово-Зуеве и учителя Лутовинова

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Перед Подмосковьем стоит задача окончательно сдать новые школы в регионе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он обратил внимание, что сейчас в сфере образования есть очень позитивные новости, отметив успехи школы № 16 в Орехово-Зуеве.

«Сегодня мы остановимся на теме образования. Закончился первый учебный модуль и наша задача сдать окончательно те школы, которые мы строили. У нас приятные, позитивные новости по качеству образования, школа в Орехово-Зуево отличилась. И директор поднялась, и Дмитрий Лутовинов стал учителем года», — сказал губернатор на совещании с правительством области.

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Год назад Лутовинов победил на конкурсе «Лучший учитель Подмосковья 2021». А в этом году он вышел на Всероссийский уровень. Воробьев ранее уже поздравил педагога в День учителя, выразив уверенность, что этот специалист станет примером для молодых сотрудников сферы образования.

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Воробьев также отметил, что команда педагогов и наставников Подмосковья с каждым годом становится больше и сильнее.

Школы

Андрей Воробьев

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