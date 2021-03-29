Рассрочку на оплату доначислений за отопление получат 200 тысяч жителей Подмосковья

Свыше 200 тысяч жителей Московской области получат рассрочку на погашение доначислений за отопление. Ее предоставят в апрельской платежке.

Рассрочку получат жители 18 городских округов Подмосковья, а это 67 тысяч лицевых счетов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Рассрочку предоставляют автоматически Министерство ЖКХ Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что общую сумму доначислений в графе «перерасчеты» в платежке поделят на три равные части.

Для этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал свое поручение областному Министерству ЖКХ снизить финансовую нагрузку на жителей по оплате коммунальных услуг, обеспечить рассрочку для оплаты доначислений без пени на три месяца.

«Если житель уже получил платежку с доначислением по услуге «отопление», то у него есть три месяца для оплаты, причем без начисления пени, — уточнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, люди смогут без комиссии оплатить свой счет в личном кабинете и на главной странице сайта мособлеирц.рф, а также в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Получить справочную информацию и проконсультироваться по вопросам расчетов за доначисления можно будет по номерам 8 (496) 245-15-99 или 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.