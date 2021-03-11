Рассрочку по платежкам ЖКХ дадут жителям всех округов Подмосковья. Вот как это будет работать

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева финансовая нагрузка на население касательно ЖКХ будет снижена. В частности, платежка за отопление будет делиться на три части. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«В соответствии с этим поручением, мы оказываем такую меру финансовой поддержки населению, как рассрочка на три месяца на оплату до начислений по отоплению», — сообщил он.

Он отметил, что для жителей Подмосковья этот отопительный сезон выдался крайне сложным.

«Учитывая всю сложность неблагоприятных погодных условий, губернатор Андрей Воробьев дал поручение снизить финансовую нагрузку на население, вызванную возросшими объемами потребления тепловой энергии», — отметил Велиховский.

Как будет работать рассрочка

Министр объяснил, что механизм работы очень прост. Он отметил, что большинство подмосковных городских округов осуществляют начисления по так называемой схеме 1/12.

«Это из расчета предыдущего года в течение всего 2020-го осуществляется начисление за отопление равными частями. По окончании года происходит перерасчет. И в первом квартале следующего года мы осуществляем доначисления, где это необходимо, по услуге отопления», — пояснил Велиховский.

Из-за сложного температурного режима и увеличенной нагрузки на теплосети произошла существенная доплата по сравнению с предыдущими годами, которую выставляют в первом квартале.

«Соответственно, в следующем платеже, который мы будем выставлять в апреле, данная сумма (перерасчет до начислений — прим. ред.) будет автоматически разбита на три части, то есть на три месяца. При этом на всю сумму не будем начислять ни штрафы, ни пени. Собственник сможет равными частями оплатить в течение последующих трех месяцев эти цифры», — сказал министр.

По его словам, в платежке будет конкретно указана сумма, которую в каждом платеже необходимо оплатить. Она будет являться 1/3 этого доначисления. Рассрочка будет предоставляться на территории всех городских округов — любой житель сможет ей воспользоваться.

«В случае, если, как мы видим, в марте уже вышли суммы с доначислениями, собственник самостоятельно сможет разбить на три части этот платеж, оплачивая его, опять же, равными частями в течение трех месяцев», — добавил глава министерства.

Куда обращаться, если возникнут проблемы

Генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев обратил внимание, что сумма перерасчета будет разделена на три равные части и включена в платежные документы за март, апрель и май.

«Это снизит финансовую нагрузку на бюджет жителей, поскольку вместо одного единовременного платежа сумму можно будет оплатить равномерно в течение трех месяцев. Мы, МосОблЕИРЦ, поручение выполним. И начиная со следующей платежки этот перерасчет выставим равномерно в трех платежных документах», — отметил он.

В случае возникновения каких-то вопросов, неучета разбивки или неправильного выставления цифр всегда можно обратиться в офис МосОблЕИРЦ, Министерство ЖКХ Подмосковья или Государственную жилищную инспекцию, обратил внимание Велиховский.

«Все эти вопросы мы будем оперативно рассматривать. В случае некорректных платежек будем их корректировать», — сказал он.