Подмосковье 09 июня 2023, 12:56 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предприятию возобновить уголовное дело по факту пожара Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог компании по производству теплоизоляционных труб возобновить уголовное дело по факту пожара, который причинил существенный ущерб предприятию. Инцидент произошел в ноябре 2021 года, в результате возгорания пострадала значительная часть имущества компании.

Как сообщил заявитель, отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области возбудил уголовное дело по факту уничтожения или повреждения имущества в крупном размере, совершенные путем в результате неосторожного обращения с огнем. Расследование уголовного дела взяли под контроль стражи порядка, но какие-либо следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия преступления полиция не проводила.

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По итогам бездействия правоохранителей на протяжении длительного времени виновные могли уйти от ответственности в связи с утратой доказательств и истечением сроков давности. В апреле текущего года расследование уголовного дела приостановили, после чего представители компании обратились к бизнес-омбудсмену.

Уполномоченный Владимир Головнев обратился в прокуратуру Московской области с требованием провести проверку по делу. После надзорных мероприятий решение о приостановлении уголовного дела отменили, было назначено проведение дополнительного расследования.

По словам бизнес-омбудсмена, каждое пятое обращение от предпринимателей связано с деятельностью полиции. Особый вклад для положительных результатов в рассмотрении жалоб вносят органы прокуратуры.

«Благодаря этому в 2023 году нам удалось 14 раз отменить неправомерные процессуальные решения, вынесенные в отношении предпринимателя, в четырех случаях преодолеть волокиту при рассмотрении уголовного дела. 23 раза органами прокуратуры были вынесены требования и представления по обращениям наших заявителей», — отметил Головнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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