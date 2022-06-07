Расширение производства газовых грилей в Истре создаст 200 новых рабочих мест

В Истре начнут выпускать газовые грили Bfire. Пока компания «Биджет» запустила их производство в тестовом режиме, но уже в ближайшее время начнется полномасштабный выпуск продукции. Объем инвестиций в новый инвестпроект составит 75 миллионов рублей, сообщила зампред правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Компания «Биджет» работает в Московской области с 2013 года. За счет запуска нового производства предприятие расширит спектр своей деятельности и увеличит количество рабочих мест до 200, отметила она.

В настоящее время «Биджет» занимается выпуском грилей, сублимированных сушек и отопительного оборудования. На новом производстве местные жители смогут устроиться на работу слесарями, сварщиками, агрономи, конструкторами или специалистам по продажам и закупкам.

По данным компании, более 80% комплектующих, которые используются в производстве газовых грилей Bfire, — отечественного производства. Еще 20% доставляют из дружественных стран. Таким образом, у производства высокий уровень локализации, что защищает его от экспортных ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 200 частных иностранных компаний продолжают работать в Подмосковье в новых экономических условиях и не хотят уходить из региона.

«Есть еще одна важная деталь. Сегодня российские инвесторы стучатся в дверь и говорят: если кто-то из иностранцев продает свой завод, свое предприятие, мы готовы его забирать. Потому что там работают россияне, знающие все компетенции, умеющие работать на линиях и станках. Мы этот запрос видим», — подчеркнул губернатор.