Около 200 частных иностранных компаний продолжают работать в Московской области в новых экономических условиях и не хотят уходить из региона. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас есть обеспокоенность по иностранным компаниям. Но, во-первых, они не хотят уходить, это частные компании преимущественно. У них свои планы, они свои добрые дела делают. И занятость обеспечивают, и налоги платят, и продукты. Они не хотят уходить, их порядка 200», — пояснил глава региона.

Вместе с тем губернатор Московской области указал на то, что иностранным компаниям в новых экономических условиях рекомендуют встать на паузу. И так поступил ряд организаций в России, заявив о приостановке своей работы на территории страны. При этом в иностранных предприятиях, которые не хотят продолжать бизнес в РФ, заинтересованы российские инвесторы.

«Но есть еще одна важная деталь. Сегодня российские инвесторы стучатся в дверь и говорят: если кто-то из иностранцев продает свой завод, свое предприятие, мы готовы его забирать. Потому что там работают россияне, знающие все компетенции, умеющие работать на линиях и станках. Мы этот запрос видим, и в случае, как Valio, которые продали бизнес, сразу нашелся российский покупатель», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор обратил отдельное внимание, что люди, которые работают на таких производствах, не должны оказаться с риском потери работы или почувствовать перемены в худшую сторону. И в этом сейчас состоит одна из приоритетных задач властей.

«Мы должны смотреть на 360 градусов. Этот локатор должен работать, чтобы тем, кому тяжело, помочь, чтобы те, кто испытывает трудности, знали, что у них есть мы», — заключил глава Московской области.