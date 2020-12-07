Расширение дороги из Электростали в Павловский Посад сделало путь вдвое быстрее

В Подмосковье расширили дорогу от Электростали до Павловского Посада. Ее реконструировали два года. Теперь добраться из одного города в другой можно всего за десять минут, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, время в пути сократилось вдвое. Здесь появились остановочные павильоны, разворотная площадка и велодорожка на 1,5 километра.

Новую дорогу регионального значения протяженностью 3,5 километра расширили до двух полос движения Алексей Гержик.

Дорога соединяет два крупных города, в которых проживают около 225 тысяч человек. Кроме того, это подъезд к деревне Субботино и соседним СНТ.

На период реконструкции движение не останавливали. До проведения работ дорога исчерпала свою пропускную способность и была в неудовлетворительном состоянии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные транспортные проекты Подмосковья.