Воробьев назвал главные транспортные проекты Подмосковья

Транспортная доступность — визитная карточка Подмосковья. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на пленарном заседании «Транспорт России».

«Мы живем в очень густонаселенном мегаполисе, который каждый год растет. Плюс порядка 200 тысяч человек прибавляется и 100 тысяч автомобилей. Очевидно, что без развития инфраструктуры будешь иметь проблемы во всем и всегда. Это будет не жизнь, а кошмар», — объяснил Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что за девять лет с момента начала работы объединенной Дирекции Московского транспортного узла, куда вошли федеральные власти, а также руководства Москвы и области, в Подмосковье удалось совершить настоящий прорыв, который заметили и оценили жители Московской области.

«Мы построили порядка 35 путепроводов. Раньше в час пик нельзя было пересечь железную дорогу. Мы построили вылетные магистрали. Федералы вложили огромные деньги в дороги. Сейчас Ярославку заканчивают. И МЦД — Москва являлась драйвером пригородного сообщения. И ЦКАД — все это гиперважные вещи, которые влияют на качество жизни и качество развития нашей экономики», — уточнил Андрей Воробьев.

Губернатор заявил, что останавливаться на достигнутом нельзя. Нужно найти и собрать потенциал для роста и развития городов региона.

«Инфраструктурные облигации — дополнительные ресурсы для каждого региона нашей большой любимой страны, которые смогут делать жизнь качественнее», — пояснил глава Подмосковья.

Поэтому именно транспортная доступность стала визитной карточкой региона.

«Может быть, даже комфортная дорога к деревне, малому населенному пункту тоже визитная карточка для малого количества людей, но жизненно необходимая», — заключил Андрей Воробьев.

Также губернатор подтвердил, что скоро Москва и область выпустят единый проездной для двух регионов. Универсальная карта будет более удобной для пользователей.