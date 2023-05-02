Подмосковье 02 мая 2023, 23:02 Расписание пригородных поездов на Ленинградском направления изменится с 3 мая АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Из-за ремонта станции Крюково и в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4 изменится расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления. Корректировки начнут действовать с 3 мая, сообщили в минтрансе Московской области со ссылкой на МТППК.

Графи движения изменится у пригородных поездов на участках Москва — Тверь и Тверь — Конаково. Также часть составов отменят, а интервалы движения увеличатся. Некоторые поезда проследуют от и до станции Сходня.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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