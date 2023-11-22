Подмосковье 22 ноября 2023, 17:32 Расписание пригородных поездов Казанского направления частично изменится с 23 ноября Минтранс Подмосковья

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Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления изменится с 23 ноября. Корректировки вызваны ремонтно-путевыми работами на перегонах Пески — Голутвин и Авсюнино — Шатура. Об этом заявили в Минтрансе региона.

На перегоне Пески — Голутвин ремонт будут проводить поочередно на первом и втором главных путях в интервале между 06:30 и 09:05. На участке Авсюнино — Шатура технологическое окно назначили на 24 ноября с 08:00 до 14:00.

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Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и заблаговременно планировать маршрут. С изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.

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