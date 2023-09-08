Важное 08 сентября 2023, 16:01 «Ощутимо сократит время в пути». Путин, Воробьев и Собянин открыли трассу М-12 в Подмосковье Путин, Воробьев и Собянин открыли трассу М-12 в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Открытие новой скоростной трассы М-12 стало знаковым событием для загруженной восточной части Подмосковья. Старт движению по ней дали Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и мэр Сергей Собянин. Эта магистраль — быстрый путь от Москвы до Казани. Она принесет больше возможностей не только водителям, но и экономике.

Новая трасса начинается в Москве, проходит через Подмосковье, Владимир, Арзамас, Канаш и заканчивается в Казани. Сегодня по видеосвязи с президентом запустили новый участок до Арзамаса.

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«Дорога, на которой мы находимся, пересекает Подмосковье на 77 километров, пересекает шесть очень важных густонаселенных территорий. Для нас это новый виток развития и экономики, и качества жизни. Развитие таких проектов дает преимущества, позволяет на старых федеральных трассах делать выделенные полосы для транспорта, такси, автобусов. Это также облегчает передвижение в разных городах», — отметил Андрей Воробьев.

Трассу одновременно запустили в Московской, Владимирской и Нижегородской областях. Участок в Подмосковье проходит через шесть городских округов: Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Орехово-Зуево и Павловский Посад.

Сегодня запускаем сразу несколько участков новой строящейся магистрали М-12 общей протяженностью более 300 километров. В результате Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса. Она позволит ощутимо, в два раза, сократить время в пути между городами. Владимир Путин

Старт движению по М-12 дали в том числе вместе с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым и министром транспорта Виталием Савельевым.

Первый участок трассы М-12 — от ЦКАД до А-108 — открыли год назад. Это 22 километра новой дороги. Она вывела транзитный поток из Павловского Посада и Орехово-Зуева, снизила нагрузку на М-7 «Волга» и Носовихинское шоссе.

Между многими населенными пунктами время в пути снизилось почти в два раза. Это экономия не только времени, но и бензина. Благодаря запуску в Подмосковье всей трассы М-12 можно будет добраться, например, от Орехово-Зуева до МКАД за час вместо трех часов.

Драйвер и для развития экономики

Новая дорога станет в том числе драйвером развития экономики, ведь вблизи нее работает самый крупный в России транспортно-логистический комплекс «Восточный» и восемь индустриальных парков, а вскоре откроют еще четыре. Это даст жителям почти девять тысяч новых рабочих мест.

«Сегодня мы делаем еще один значимый шаг по модернизации и расширению сети федеральных дорог. От таких качественных современных магистралей, от эффективных транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге – качества жизни, рост деловой и туристической активности», — отметил Владимир Путин.

Скоростную трассу поэтапно встраивали в уже существовавшую сеть дорог Подмосковья. Чтобы связать участки, строят новые развязки.

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