Подмосковье 04 мая 2023, 20:38 Расписание поездов Курского и Рижского направлений на МЦД-2 изменится в мае ОА"Центральная ППК"

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График поездов Курского и Рижского направлений на МЦД-2 изменится в середине мая. Об этом сообщили в минтрансе Московской области со ссылкой на ЦППК.

«10-11 и 11–12 мая с 22:30 до 5:30 для работ по замене стрелки будет закрыт путь на Москву на станции Царицыно. Поезда будут следовать по пути из Москвы», — добавили в ведомстве.

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В эти дни после 21:30 между Курским вокзалом и станцией Рижская интервалы движения увеличат до 40 минут. Также на участке Подольск — Царицыно изменится количество остановок.

Работы будут проводиться в ночные и утренние часы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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