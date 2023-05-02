Подмосковье 02 мая 2023, 13:29 Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится на месяц "Московская Железная дорога"

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С 6 мая по 14 августа изменится график движения некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД. Это связано с развитием инфраструктуры для МЦД-4, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В выходные дни в мае — 6-7 (с 15:00 до 15:30), 13–14 мая (с 15:00 до 05:00) и 14–15 мая (с 17:00 до 4:30) — специалисты переключат станцию Лесной Городок на цифровую систему управления.

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«Новая микропроцессорная система управления движением поездов позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом. На Киевском направлении уже переведены пять станций: Крекшино, Толстопальцево, Внуково, Очаково и Москва-Сортировочная-Киевская», — уточнили в ведомстве.

На время работ из расписания выведут некоторые поезда, курсирующие между Москвой и станциями Солнечная, Апрелевка, Нара, Малоярославец, Калуга. Также могут отменить аэроэкспрессы в аэропорт Внуково.

С 8 мая по 14 августа на станции Солнечная будут возводить парк отстоя и экипировки поездов четвертого диаметра. Рабочим предстоит организовать пять путей по 550 метров каждый. В будущем на нем смогут стоять по три состава. Из-за строительства некоторые электропоезда отменят. Это коснется маршрутов между станциями Солнечная, Новопеределкино и Москва-пассажирская-Киевская.

Некоторые поезда изменят расписание, количество остановок и время прибытия и отбытия. Корректировки можно будет отследить на сайте РЖД и в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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