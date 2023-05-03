Подмосковье 03 мая 2023, 18:08 Расписание поездов Киевского направления изменится до середины мая ОА"Центральная ППК"

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График движения поездов на Киевском направлении изменится 6-7 и 13–15 мая. Там проведут работы по подготовке к запуску МЦД-4, сообщили в минтрансе Московской области со ссылкой на ЦППК.

«С 15:20 6 мая до 15:20 7 мая, с 15:10 13 мая до 5:00 14 мая, с 17:00 14 мая до 04:30 мин 15 мая будет проводиться модернизация системы управления движением на Киевском направлении», — уточнили в ведомстве.

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В указанное время главные пути на участке Толстопальцево — Лесной городок закроют. То же самое произойдет и с путем в аэропорт «Внуково».

С 14:00 6 мая и до 16:00 7 мая, а также с 14:00 13 мая и с 16:00 14 мая на Киевском направлении интервалы движения увеличатся до 1,5 часов. Некоторые поезда будут пропускать остановки на участке Киевский вокзал — Апрелевка. Последние поезда с Киевского вокзала 6, 13 и 14 мая отправятся раньше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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