Подмосковье 01 апреля 2023, 11:19 Расписание подмосковных поездов Ленинградского направления изменится с 3 по 6 апреля Фото: МТППК / МТППК

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Минтранс Подмосковья предупредил о том, что расписание поездов на Ленинградском направлении значительно изменится на срок с 3 по 6 апреля. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-3.

С 11:30 до 16:30 на всем участке от Зеленограда (Крюково) до Ленинградского вокзала будет остановлено движение поездов. Здесь потребуется провести масштабные работы на железной дороге.

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В остальное время поезда будут ходить, но реже. В пиковые часы интервалы увеличатся до 20 минут, в остальное время — до 40 минут. Некоторые остановки будут отменены.

Жители Химок смогут воспользоваться компенсационными автобусами, которые будут ходить до метро. Транспорт отправится от железнодорожных станций Сходня, Левобережная и Малино.

Изменения в расписании — необходимая мера, которая позволит обновить инфраструктуру железной дороги. Уже в этом году в Химках запустят МЦД-3. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что это важное событие, запланированное на август.