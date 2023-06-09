Подмосковье 09 июня 2023, 13:21 Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье в День России

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Минтранс Подмосковья предупреждает об изменении расписания общественного транспорта в День России. Так, 10 и 12 июня автобусы будут курсировать по расписанию субботы, а 11 июня — по расписанию воскресенья.

В ведомстве отметили, что в праздничные дни на дороги Подмосковья выйдут свыше семи тысяч автобусов, более трех тысяч из которых — «Мострансавто».

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В расписание пригородных поездов ЦППК и МЖД в Подмосковье также внесли корректировки: 10 и 11 июня пригородные поезда будут работать по расписанию субботы, а 12 июня — по расписанию воскресенья. Кроме того, на пригородные поезда МТППК абонементы «Выходного дня» будут действовать 9,10,11,12 и 13 июня.

Во время ежегодного обращения губернатор Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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