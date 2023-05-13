Подмосковье 13 мая 2023, 14:03 Расписание электричек на Рижском и Курском направлении МЖД изменится в мае Минтранс Подмосковья

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Изменится расписание движения электропоездов на Курском и Рижском направлении МЖД в с 16 по 19 и с 23 по 26 мая, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Корректировки в графике связаны с проведением капитального ремонта на путях в сторону Москвы на участке от станции Перерва до Курского вокзала.

В эти дни в период с 22:15 вечера до 5:00 утра электрички будут следовать по путям от Москвы в обе стороны поочередно. Из-за ремонтных работ часть поездов на Рижском направлении будет выведена часть рейсов на Рижском и Курском направлении, интервалы движения увеличатся от 30 минут до часа.

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Также некоторые маршруты будут укорочены. В период работ на Курском направлении поезда из Москвы проследуют от станции Царицыно, а на Рижском направлении — от Стрешнево. Ознакомиться с актуальным расписанием движения электричек можно на сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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