Подмосковье 01 сентября 2023, 23:48 Расписание электричек на Черустинской ветке Казанского направления МЖД изменится в начале сентября Московская железная дорога

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В начале сентября на Черустинской ветке Казанского направления Московской железной дороги изменится график движения пригородных поездов. Корректировки связаны с работами по развитию путевой инфраструктуры.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, 2, 3, 9 и 10 сентября, в период с 7:40 до 11:40 на участке Черусти-Кривандино проведут плановый ремонт, 4 и 5 сентября с 7:10 до 17:10 на станциях Шатура и Авсюнино специалисты стрелочные переводы.

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В связи с работами в расписание ввели существенные корректировки. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия и количество остановок на маршруте, часть рейсов выведут из расписания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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