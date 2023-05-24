Подмосковье 24 мая 2023, 16:03 Расписание электричек 4 направлений МЖД изменится в конце мая и июне из-за ремонта на путях "Московская Железная дорога"

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Расписание пригородных поездов Курского, Рижского, Горьковского, Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги изменится в связи с модернизацией путей. Корректировки введут в конце мая и июне. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На Курском направлении с 3:00 27 мая до 15:00 28 мая железнодорожники продолжат капитальный ремонт пути на участке Люблино-сортировочное — Москва-товарная-Курская. Работы пройдут в будние дни июня преимущественно в ночные часы.

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«Это отразится на движении поездов Курского и Рижского направлений, а также МЦД-2: некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, часть — выведут из графика, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. В выходные значительно увеличатся интервалы движения поездов», — уточнили в ведомстве.

На Горьковском направлении с 28 мая по 30 июня по ночам будут ремонтировать станцию Железнодорожная. Часть электричек проследуют без остановок на платформах Никольская, Салтыковская, Кучино и Ольгино. В выходные 3 и 4 июня из расписания выведут некоторые поезда на участках Москва — Карачарово — Железнодорожная, Ольгино — Железнодорожная, Москва — Фрязево — Захарово, Москва — Крутое. Часть из них перенаправят на Балашиху.

«На Ярославском направлении в выходные дни с 10:00 27 мая до 7:00 28 мая проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Лосиноостровская — Москва. В связи с этим отменены несколько поездов на участках Москва — Лосиноостровская — Мытищи — Пушкино, некоторые электрички проследуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковкая, Яуза, Лось, Перловская и Тайнинская», — добавили в министерстве.

На Павелецком направлении с 23:30 30 мая до 10:00 31 мая железнодорожники заменят стрелку на станции Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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