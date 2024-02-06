Подмосковье 06 февраля 2024, 13:43 Расписание автобусов на сайте «Мострансавто» скачали более 600 тысяч раз с прошлой весны

Читать 360tv в

Проект «Скачай, не срывай» стартовал в «Мострансавто» с апреля 2023 года. За это время электронное расписание с сайта компании скачали более 600 тысяч раз.

Расписание можно найти в разделе «Маршруты и расписания». Пассажиру нужно вбить в поисковую строку номер автобусного маршрута, выбрать свою остановку и нажать на значок с изображением принтера. График движения появится в привычном формате и дизайне — таким же, как его вывешивают на остановках.

Реклама

Актуальное расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте предприятия в Telegram. Уточнить информацию удобно у виртуального помощника по номеру 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».