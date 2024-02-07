Подмосковье 07 февраля 2024, 14:42 Расписание автобусов изменят в Балашихе по просьбе жителей Елизавета Приймак

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Расписание автобусов № 9, 33, 23 и 65 изменят в Балашихе из-за жалоб жителей. Вопрос подняли на встрече с администрацией округа. Сейчас в часы пик в рейс уходят только два-три автобуса, а в середине дня их на маршруте шесть.

Начальник отдела транспорта и связи Ирина Ермакова объяснила, что такое расписание появилось из-за увеличения количества автобусов. Она сказала, что расписание сейчас прорабатывают и корректируют так, чтобы жителям было удобно и комфортно добираться на нужном автобусе до места назначения.

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«Утром, между семью и восьмью часами три автобуса. При этом, если смотреть расписание дальше, то днем почему-то шесть. В два часа, в три часа шесть, а вечером почему-то пять, а потом четыре», — отметил местный житель.

По словам Ермаковой, количество автобусов на обслуживании в МАП увеличили. На данный момент добавили транспорт на маршрут № 9.

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