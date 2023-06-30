Подмосковье 30 июня 2023, 17:31 Расчистка реки Македонки в Люберцах не навредит экосистеме водоема Фото Минэкологии МО.

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Жители Люберец обратились в Минэкологии Подмосковья с просьбой выяснить, не навредит ли расчистка участка реки Македонки существующей экосистеме водоема. В ведомстве сообщили, что проект получил положительное заключение государственной экспертизы и согласован Росрыболовством. Это значит, что представители ихтиофауны не пострадают.

«Напомню, что идет расчистка участка реки и образованного на ней озера, это не замкнутая экосистема. У нас уже имеется достаточно опыта расчистки, и практика показывает, что водные обитатели при этом просто перемещаются, а по окончании работ возвращаются на прежние места», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Во время очистки реки и образовавшегося Малаховского озера предусмотрен частичный спуск воды, удаление донных отложений, а также устройство временной дороги из плит, по которой предусматривается вывоз ила. После этого будет проведено восстановление нарушенных территорий. Согласно проекту, работы завершат к декабрю 2024 года, а весной в паводковый период озеро снова наполнится водой.

Отмечается, что в Малаховском озере обнаружили красноухих черепахи, которых выбросили после домашнего содержания. Животные могут погибнуть зимой.

«Мы убедительно просим жителей Подмосковья не выпускать в водоемы черепах и другие виды водной фауны, которые ранее содержались в аквариумах, поскольку шансы выжить у них невелики», — заключил Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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