Важное 12 декабря 2022, 14:34 Андрей Воробьев: еще 200 предприятий модернизировали в Подмосковье для улучшения экологии

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Свыше 200 предприятий Подмосковья модернизировали свои производства для улучшения экологии с начала года. Это задача, поставленная губернатором региона Андреем Воробьевым. Цель проекта — улучшить качество воздуха и водоемов, сократить образование опасных отходов.

«Тема экологии актуальна для любой территории, в том числе для Подмосковья, где живет, отдыхает и работает большое количество людей», — отметил Воробьев.

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Для начала определили топ-20 предприятий, загрязнявших воздух и негативно влиявших на окружающую среду. Учли обращения от жителей, итоги экологических опросов и природного мониторинга.

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Мы поставили задачу, чтобы в городах Подмосковья не было грязных предприятий, которые существенно влияют на экологию и доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно. Андрей Воробьев

В модернизацию предприятий вложили 22,5 миллиарда рублей. На треть сократилось количество жалоб от жителей.

План на год удалось перевыполнить

По плану на этот год оборудование требовалось заменить на 10 из 20 предприятий, особо наносивших вред экологии. Но показатели оказались выше.

«Стоял план — 10 предприятий, но мы сделали 14. Они находятся в Балашихе, Раменском, Ленинском, Дмитрове, Наро-Фоминске», — подчеркнул министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

При этом, помимо топ-20 предприятий, каждый городской округ выбрал еще по три организации, работа которых особо требовала улучшений. Вместе с тем план перевыполнили в несколько раз в Одинцове, Серпухове, Зарайске, Балашихе и Павловском Посаде.

В результате с начала этого года модернизацию выполнили свыше 200 предприятий. Работу двух из них улучшили в сотрудничестве с Москвой.

По всем 14 предприятиям мы добились снижения жалоб на 72%. Мы провели по ним лабораторные исследования — теперь превышений предельных концентраций не выявлено. Тихон Фирсов

В следующем году, по словам губернатора Подмосковья, улучшат еще 160 предприятий.