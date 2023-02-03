03 февраля 2023, 10:37
Расчетный центр Подмосковья помог поставщикам услуг ЖКХ вернуть 21 миллиард рублей долгов за год
Свыше 21 миллиарда рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги помог вернуть поставщикам ресурсов Московский областной единый расчетный центр. Средства взыскали с жителей в досудебном порядке.
«МосОблЕИРЦ — это эффективность работы всей отрасли ЖКХ региона. Без платежей от расчетного центра невозможно функционирование ресурсоснабжающих предприятий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
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В 2022 году должники получили около миллиона квитанций, больше миллиона СМС-сообщений и более 100 тысяч уведомлений на e-mail. Сотрудники МосОблЕИРЦ обзвонили 650 тысяч абонентов, имеющих задолженность за ЖКУ.
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Системная работа центра позволила взыскать 21 миллиард рублей в досудебном порядке, без подачи исков и помощи юристов. Многие оплачивали счета сразу после напоминания.
По судебным искам в 2022 году удалось вернуть в систему ЖКХ еще миллиард рублей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.
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ЖКХ
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