Подмосковье 03 февраля 2023, 10:37 Расчетный центр Подмосковья помог поставщикам услуг ЖКХ вернуть 21 миллиард рублей долгов за год

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Свыше 21 миллиарда рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги помог вернуть поставщикам ресурсов Московский областной единый расчетный центр. Средства взыскали с жителей в досудебном порядке.

«МосОблЕИРЦ — это эффективность работы всей отрасли ЖКХ региона. Без платежей от расчетного центра невозможно функционирование ресурсоснабжающих предприятий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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В 2022 году должники получили около миллиона квитанций, больше миллиона СМС-сообщений и более 100 тысяч уведомлений на e-mail. Сотрудники МосОблЕИРЦ обзвонили 650 тысяч абонентов, имеющих задолженность за ЖКУ.

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Системная работа центра позволила взыскать 21 миллиард рублей в досудебном порядке, без подачи исков и помощи юристов. Многие оплачивали счета сразу после напоминания.

По судебным искам в 2022 году удалось вернуть в систему ЖКХ еще миллиард рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.

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