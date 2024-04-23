23 апреля 2024, 16:38
Раненую сову спасли в Ступине
К специалистам Терветуправления № 5 обратились жители городского округа Ступино. Они рассказали, что возле их дома сидит и не может улететь сова. Специалисты выехали на место.
Ветеринары отловили дикую птицу, которой оказалась серая неясыть. После визуального осмотра специалисты предположили, что у совы перелом левого крыла.
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На приеме сделали рентгенологическое исследование, которое подтвердило перелом плечевой кости со смещением. Буклю — так прозвали сову ветеринары — решили оперировать.
Подмосковные специалисты провели остеосинтез. После репозиции костей и терапии Буклю выпустили в естественную среду обитания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».
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Птицы
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