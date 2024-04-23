Подмосковье 23 апреля 2024, 16:38 Раненую сову спасли в Ступине Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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К специалистам Терветуправления № 5 обратились жители городского округа Ступино. Они рассказали, что возле их дома сидит и не может улететь сова. Специалисты выехали на место.

Ветеринары отловили дикую птицу, которой оказалась серая неясыть. После визуального осмотра специалисты предположили, что у совы перелом левого крыла.

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На приеме сделали рентгенологическое исследование, которое подтвердило перелом плечевой кости со смещением. Буклю — так прозвали сову ветеринары — решили оперировать.

Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Подмосковные специалисты провели остеосинтез. После репозиции костей и терапии Буклю выпустили в естественную среду обитания.

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