Подмосковье 11 июня 2023, 19:06 Раменский ипподром стал главной площадкой России для соревнований по конному спорту Unsplash

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Раменский ипподром примет ключевые всероссийские соревнования по конному спорту в этом году. На территории комплекса возвели две новые конюшни и обновили беговую дорожку.

«Здесь для экономии места было принято решение строить четырехрядные конюшни по 80 голов каждая, большие денники. Что одно из самых высоких — это большие потолки. Свежий воздух для лошади — это в первую очередь», — рассказал руководитель ипподрома Иван Серик.

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В ходе забегов наездники находятся в легких качалках и шумоподавляющих наушников. Лошадей одевают в защитную амуницию, наколенники защищают скакунов от ударов собственными копытами.

В 2023 году Раменский ипподром примет соревнования вместо закрытого на ремонт московского комплекса. В июле здесь пройдет турнир среди орловских рысаков на «Приз Барса» и всероссийское первенство «Дерби».

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