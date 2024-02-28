Подмосковье 28 февраля 2024, 21:08 Раменская больница пригласила на работу молодых специалистов Телеканал «360»

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В Раменской больнице провели экскурсию для молодых и амбициозных специалистов. В рамках программы по привлечению новых кадров, 16 студентов из Рязанского медицинского университета посетили медицинское учреждение, чтобы познакомиться с его жизнью и коллективом.

Раменская больница — одна из крупнейших в регионе. Здесь уже трудятся более двух тысяч сотрудников, включая 760 врачей.

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Молодым специалистам предлагают не только поработать в команде опытных профессионалов, но и ряд льгот и стимулов. Среди них — компенсация расходов на жилье и возможность получения земельного участка после трех лет работы в округе.

Кроме того, молодые врачи могут принять участие в программе «Земский доктор», которая предусматривает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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