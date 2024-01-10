Эксклюзив 10 января 2024, 18:52 Районная тепловая станция в Химках выйдет на полный режим обогрева в ближайшее время ТСК «Мосэнерго»: в Химках устраняют повреждения на участке теплосети

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На магистральном трубопроводе в Химках произошла поломка. Уже в ближайшее время районная тепловая станция (РТС-240) выйдет на полный режим обогрева, сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер ТСК «Мосэнерго» Роман Агапов.

«В настоящий момент поврежденный участок обнаружен, отключен. В сети давление полностью восстановлено, запущены циркуляционные насосы на котельной, она готовится к розжигу», — отметил он.

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Инженер добавил, что температура теплоносителя не падала ниже 60 градусов, полного отключения отопления не было.

«Мы продолжали работать на пониженных параметрах, поэтому у потребителей в квартирах не произошло значительного снижения температуры. В течение ближайших часов полностью выйдем на нормативный режим», — подчеркнул Агапов.

На РТС-240 уже включили три котла из четырех. Идет набор параметров, температура теплоносителя составляет 74 градуса.

«До 19:00 выйдем на полный режим в 110 градусов», — заключил инженер.

Днем 10 января сообщалось, что более 200 многоквартирных домов в Химках остались без отопления и горячей воды из-за аварии на распределительной тепловой сети. Ожидается, что водоснабжение и тепло вернутся к квартиры до конца дня.