Подмосковье 10 января 2024, 17:16 Горячая вода и отопление вернутся более чем в 200 домов Химок до конца дня Unsplash

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Более 200 многоквартирных домов в Химках остались без отопления и горячей воды из-за аварии на распределительной тепловой сети. В настоящее время специалисты ООО «ТСК Мосэнерго» проводят ремонтные работы. Ожидается, что горячая вода и отопление вернутся в дома до конца дня.

Центральное отопление и горячее водоснабжение временно отключено в домах на улице 9 Мая, Бабакина, Дружбы, Машинцева, Молодежной, Марии Рубцовой, Парковой, Родионова, Строителей, Лавочкина, на Юбилейном проспекте и проспекте Мельникова, на Молодежном проезде, на Нагорном и Куркинском шоссе, а также в 17 детских садах, восьми школах, четырех поликлиниках и больнице.

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Напомним, программу капитального ремонта домов подготовили в Климовске после масштабной коммунальной аварии на частной котельной, из-за которой жители остались без тепла. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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