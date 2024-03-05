05 марта 2024, 22:28
Работы по благоустройству сквера на улице Дудкина во Фрязине завершились
Завершилось благоустройство в центре города Фрязино. Реконструкция велась в сквере Победы и пешеходных зонах улиц Комсомольской, Ленина, Институтской и Дудкина.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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В сквере на улице Дудкина уложили тротуарную плитку, поставили скамейки и урны. Для детей установили большую игровую площадку, а рядом с деревьями обустроили клубы с многолетними цветами. В западной части сквера, ближе к перекрестку улиц Комсомольская и Дудкина появился деревянный настил, на котором горожане с удовольствием играют в футбол или используют как место для танцев во время городских праздников.
На всей территории сквера высадили газон и установили современные светильники вдоль переходных дорожек.
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Благоустройство
Фрязино
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