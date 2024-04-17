Подмосковье 17 апреля 2024, 18:09 Работы на конкурс дизайна карты «Стрелка» примут до 15 мая Пресс-служба Минтранса МО

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Мострансавто совместно с подмосковным Минтрансом продлили до 15 мая прием работ на лучший авторский дизайн карты «Стрелка». Конкурс посвящен Году семьи, поэтому основная тема творческого соревнования — добрые родственные отношения.

«Конкурс на лучший „семейный“ дизайн пластиковой карты стартовал в конце марта. За это время было направлено множество мастерски выполненных рисунков. Мы решили дать возможность поучаствовать как можно большему количеству желающих», — рассказали в компании.

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Для создания авторских рисунков можно использовать акварель, гуашь, масло, а также графические редакторы и искусственный интеллект.

Жюри выберет лучшие макеты, а победителей определят жители Подмосковья с помощью онлайн-голосования на сайте «Добродел».

Победители конкурса получат подарки, а их работы появятся на лимитированной серии карты «Стрелка».

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