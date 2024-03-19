Подмосковье 19 марта 2024, 15:29 Дополнительные сети водоотведения оборудовали на Осташковском шоссе в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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На Осташковском шоссе в городском округе Мытищи оборудуют дополнительные системы водоотведения. Как уверяют специалисты, после завершения работ подтоплений автомагистрали больше не случится.

Работы по прокладке сетей для отвода воды с дорожного полотна проводятся в рамках общего плана реконструкции Осташковского шоссе. На их скорейшее завершение сейчас брошены все силы.

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Руководство управления дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи также взяло под свой контроль вопрос организации отстойно-разворотной площадки на территории жилого комплекса «Императорские Мытищи». Площадка должна значительно улучшить транспортную доступность в этом районе. Проект в настоящее время находится на стадии проработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все важные объекты жизнеобеспечения защитят от паводков в Подмосковье.

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